DEM Parti Muğla Kavaklıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Kavaklıdere adayı Adalet Aydın Sözkesen kimdir?

Dem Parti Muğla Kavaklıdere Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Kavaklıdere adayı Adalet Aydın Sözkesen kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA KAVAKLIDERE ADAYI ADALET AYDIN SÖZKESEN KİMDİR?

Adalet Aydın Sözkesen 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Kavaklıdere Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Muğla Kavaklıdere adayı Adalet Aydın Sözkesen üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz