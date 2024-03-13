DEM Parti Mardin Derik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Derik adayı Songül Özbahçeci kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Mardin Derik Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Mardin Derik adayı Songül Özbahçeci kimdir?
Dem Parti Mardin Derik Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Derik adayı Songül Özbahçeci kimdir?
DEM PARTİ MARDİN DERİK ADAYI SONGÜL ÖZBAHÇECİ KİMDİR?
Songül Özbahçeci 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Derik Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Mardin Derik adayı Songül Özbahçeci üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz