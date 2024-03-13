DEM Parti Kars Digor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars Digor adayı Adem Oyman kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Kars Digor Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Kars Digor adayı Adem Oyman kimdir?
Dem Parti Kars Digor Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Kars Digor adayı Adem Oyman kimdir?
DEM PARTİ KARS DİGOR ADAYI ADEM OYMAN KİMDİR?
Adem Oyman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kars Digor Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Kars Digor adayı Adem Oyman serbest meslek yapmaktadır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz