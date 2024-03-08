DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayındır adayı Rojda Tanman ve Aptullah Çimen kimdir?

Dem Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Bayındır Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayındır adayı Rojda Tanman ve Aptullah Çimen kimdir?

DEM PARTİ İZMİR BAYINDIR ADAYI ROJDA TANMAN KİMDİR?

Rojda Tanman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Bayındır Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR BAYINDIR ADAYI APTULLAH ÇİMEN KİMDİR?

Aptullah Çimen 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Bayındır Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.