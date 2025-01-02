DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek?

Geçtiğimiz haftalarda Dem Parti'nin İmralı heyeti ile gerçekleştirdiği temaslar, siyasi çevrelerde dikkatle takip edildi. İmralı heyetinin, farklı siyasi liderlerle bir araya geleceği konuşulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapılması gündemde önemli bir yer tutuyor. Peki, DEM Parti İmralı heyeti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? Detaylar haberimizde...

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ VE DEVLET BAHÇELİ NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinden kritik bir adım daha geldi. İmralı heyeti bugün saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.