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DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
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DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek?

DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek?
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DEM Parti İmralı heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşüp görüşmeyeceği sorusu siyaset gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Peki, DEM Parti İmralı heyeti ile Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? Bu olası görüşme, Türkiye'nin siyasal gündeminde yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak? İşte detaylar!

Geçtiğimiz haftalarda Dem Parti'nin İmralı heyeti ile gerçekleştirdiği temaslar, siyasi çevrelerde dikkatle takip edildi. İmralı heyetinin, farklı siyasi liderlerle bir araya geleceği konuşulurken, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapılması gündemde önemli bir yer tutuyor. Peki, DEM Parti İmralı heyeti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? Detaylar haberimizde...

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ VE DEVLET BAHÇELİ NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinden kritik bir adım daha geldi. İmralı heyeti bugün saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

DEM Parti İmralı heyeti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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