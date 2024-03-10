DEM Parti Hatay Erzin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay Erzin adayı Beşir Katmış kimdir?

Dem Parti Hatay Erzin Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Hatay Erzin adayı Beşir Katmış kimdir?

DEM PARTİ HATAY ERZİN ADAYI BEŞİR KATMIŞ KİMDİR?

Beşir Katmış 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hatay Erzin Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Hatay Erzin adayı Beşir Katmış avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz