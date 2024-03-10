DEM Parti Gaziantep Karkamış Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Karkamış adayı Dilan Coşkun kimdir?

Dem Parti Gaziantep Karkamış Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Gaziantep Karkamış adayı Dilan Coşkun kimdir?

DEM PARTİ GAZİANTEP KARKAMIŞ ADAYI DİLAN COŞKUN KİMDİR?

Dilan Coşkun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gaziantep Karkamış Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Gaziantep Karkamış adayı Dilan Coşkun avukatlık yapmaktadır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz