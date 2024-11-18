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DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları kim, gözaltına mı alındı?

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DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları kimdir ve gözaltına mı alındı soruları gündemde. Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan kimdir ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı mı merak ediliyor. Peki, Rojda Yılmaz kimdir? DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları neden gözaltına alındı?

Dem Parti Esenyurt İlçe Başkanları neden gözaltına alındı ve Abdullah Arınan kimdir ve Rojda Yılmaz kim soruları araştırılıyor. DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları kim, gözaltına mı alındı? Detaylar haberimizdedir…

DEM PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKANLARI KİM?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

DEM PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKANLARI GÖZALTINA MI ALINDI?

Operasyon kapsamında ilçe binasında yapılan aramalarda, sözde anma etkinliğinde kullanılan materyaller, yasaklı yayınlar ve terörist elebaşına ait fotoğraflar ele geçirildi. Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz operasyonla gözaltına alındı.

DEM PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKANLARI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve açığa çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal yapılanmasına 1992 yılında Bitlis'ten katılan ve 1995'te etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde bir anma etkinliği düzenlendiği belirlendi.

DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları kim, gözaltına mı alındı?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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