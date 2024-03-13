DEM Parti Erzincan Çayırlı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan Çayırlı adayı Serhat Arslan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Erzincan Çayırlı Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Erzincan Çayırlı adayı Serhat Arslan kimdir?
Dem Parti Erzincan Çayırlı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzincan Çayırlı adayı Serhat Arslan kimdir?
DEM PARTİ ERZİNCAN ÇAYIRLI ADAYI SERHAT ARSLAN KİMDİR?
Serhat Arslan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzincan Çayırlı Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzincan Çayırlı adayı Serhat Arslan
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.