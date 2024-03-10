DEM Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Sur adayı Adnan Örhan kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Sur adayı Adnan Örhan kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR SUR ADAYI ADNAN ÖRHAN KİMDİR?

Adnan Örhan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Sur Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Sur adayı Adnan Örhan siyasetçidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz