DEM Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR EĞİL ADAYI MEHMET ZÜLKÜF POLAT KİMDİR?

Mehmet Zülküf Polat 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Eğil Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat avukattır ve ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz