DEM Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis adayı Sümeyye kızılkaya ve Enver Barin kimdir?

Dem Parti Bitlis Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bitlis Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bitlis adayı Sümeyye Kızılkaya ve Enver Barin kimdir?

DEM PARTİ BİTLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Bitlis Belediye Eş Başkan Adayı Sümeyye Kızılkaya ve Enver Barin oldu. Buna göre DEM Parti Bitlis Belediye Eş Başkan Adayı Sümeyye Kızılkaya ve Enver Barin'dır.

SÜMEYYE KIZILKAYA KİMDİR?

Sümeyye Kızılkaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde DEM Parti Bitlis Belediye Eşbaşkan adayıdır.

ENVER BARİN KİMDİR?

Enver Barin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde DEM Parti Bitlis Belediye Eşbaşkan adayıdır.