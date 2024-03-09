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DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Balıkesir Edremit Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir?

Dem Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir?

DEM PARTİ BALIKESİR EDREMİT ADAYI HARİKA ŞİŞMANLAR KİMDİR?

Harika Şişmanlar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye EşBaşkan adayıdır. Harika Şişmanlar emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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