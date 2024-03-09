DEM Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Burhaniye adayı Asuman Bal kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Balıkesir Burhaniye Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Balıkesir Burhaniye adayı Asuman Bal kimdir?
Dem Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Balıkesir Burhaniye adayı Asuman Bal kimdir?
DEM PARTİ BALIKESİR BURHANİYE ADAYI ASUMAN BAL KİMDİR?
Asuman Bal 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Balıkesir Burhaniye Belediye EşBaşkan adayıdır. Asuman Bal emeklidir ve ortaokul lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz