DEM Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Aydın Efeler Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir?
Dem Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir?
DEM PARTİ AYDIN EFELER ADAYI ÖZNUR KIZILAY KİMDİR?
Öznur Kızılay 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Aydın Efeler Belediye EşBaşkan adayıdır. Öznur Kızılay ev işçisidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz