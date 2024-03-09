DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Muratpaşa Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir?
Dem Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA MURATPAŞA ADAYI ERHAN AKTI KİMDİR?
Erhan Aktı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye EşBaşkan adayıdır. Erhan Aktı avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz