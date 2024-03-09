DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Kumluca Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir?
Dem Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA KUMLUCA ADAYI HAYDAR ÇELİK KİMDİR?
Haydar Çelik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Kumluca Belediye EşBaşkan adayıdır. Haydar Çelik çiftçidir ve aynı zamanda üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz