Dem Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kahramankazan adayı Anıl Sabahattin Karlı kimdir?

DEM PARTİ ANKARA KAHRAMANKAZAN ADAYI ANIL SABAHATTİN KARLI KİMDİR?

Anıl Sabahattin Karlı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Kahramankazan Belediye EşBaşkan adayıdır. Anıl Sabahattin Karlı aynı zamanda üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz