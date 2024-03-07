DEM Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir?

Dem Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adıyaman Besni Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Besni adayı Musafa Suvar ve Güler Sağ kimdir?

DEM PARTİ ADIYAMAN BESNİ ADAYI MUSAFA SUVAR KİMDİR?

Musafa Suvar 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adıyaman Besni Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ ADIYAMAN BESNİ ADAYI GÜLER SAĞ KİMDİR?

Güler Sağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adıyaman Besni Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz