DEM Parti Adana Tut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Tut adayı Memet Kösele kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Adana Tut Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Adana Tut adayı Memet Kösele kimdir?
Dem Parti Adana Tut Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adana Tut adayı Memet Kösele kimdir?
DEM PARTİ ADANA TUT ADAYI MEMET KÖSELE KİMDİR?
Memet Kösele 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adana Tut Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz