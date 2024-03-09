DEM Parti Adana Samsat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Samsat adayı Yasin Ertan kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Adana Samsat Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Adana Samsat adayı Yasin Ertan kimdir?
Dem Parti Adana Samsat Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Adana Samsat adayı Yasin Ertan kimdir?
DEM PARTİ ADANA SAMSAT ADAYI YASİN ERTAN KİMDİR?
Yasin Ertan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Adana Samsat Belediye EşBaşkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz