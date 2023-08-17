Delta Havayolları, ABD-Çin uçuş programını genişletecek

Talebin artması ve Asya Pasifik bölgesine doğru yoğun seyahat sezonunun başlamasıyla Delta ekibi, bu kış bölgeye doğru daha fazla yolcuyu taşımaya hazır.

Talebin artması ve Asya Pasifik bölgesine doğru yoğun seyahat sezonunun başlamasıyla Delta ekibi, bu kış bölgeye doğru daha fazla yolcuyu taşımaya hazır.

NEW YORK, 16 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Delta Havayolları şirketi, ABD ile Çin arasındaki uçuş programını genişleteceğini duyurdu.

Delta, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 29 Ekim'den itibaren Seattle'dan günlük ve Detroit'ten haftada üç kez Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na uçuş gerçekleştireceğini belirtti.

Delta, önümüzdeki Mart ayında Los Angeles merkezinden Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na haftada dört kez yapılan uçuşları yeniden başlatacak. Bu hat, en son Şubat 2020'de kullanılmıştı.

Delta Asya Pasifik Başkan Yardımcısı Jeff Moomaw, "Talebin artması ve Asya Pasifik bölgesine doğru yoğun seyahat sezonunun başlamasıyla Delta ekibi, bu kış bölgeye doğru daha fazla yolcuyu taşımaya ve her seyahatte ödüllü müşteri hizmetlerimizi sunmaya hazır" ifadelerini kullandı.