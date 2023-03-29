Delphi Technologies'den bi-metalik fren diskleri

Delphi Technologies, yeni bi-metalik fren diskleriyle üretimde karbon ayak izinin azaltılmasına ve düşük ağırlığıyla satış sonrası pazarının sürdürülebilir olmasına destek oluyor.

Tamamı dökme demirden yapılmış disklere göre yüzde 15'i aşan oranda daha hafif olan bi-metalik diskler, yüksek frenleme yeteneğinin yanı sıra yakıt tükeminde de etkisini hissettiriyor. İki parçalı yapısıyla yeni bi-metalik diskler, titreşimi ve dolayısıyla gürültüyü azaltarak sürüş konforunu artıran bir deneyim vadediyor.

Tek katmandan daha üstün aşınma koruması!

Delphi Technologies'in geliştirdiği yeni bi-metalik fren diskleri hem araç sahiplerine hem de servislere önemli avantajlar sağlayacak yepyeni bir kaplamaya sahip. Yeni üründe kullanılan seçkin Magni™ kaplama, tek bir katmandan daha üstün aşınma koruması sağlayacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca Magni™ kaplama, üretim sırasında daha az enerji tüketildiği için de oldukça çevre dostu. Kaplamanın göz alıcı şıklıktaki görüntüsü de, bu kaplamayı kullanan delikli, deliksiz ve oluklu disklerin çekiciliğini artırıyor.

Yeni diskler ilk aşamada, Avrupa çapında 1,7 milyon adedi kullanımda olan en popüler BMW modellerine odaklanıyor. Delphi Technologies yakın gelecekte, yeni bi-metalik fren disklerinin kullanım alanını Toyota, Mercedes, Tesla, VAG, Jaguar ve Land Rover modelleri için halihazırda geliştirilme aşamasındaki uygulamalarla genişletilecek. Bi-metalik diskler, hizmet ömürlerinin zirvesindeki Avrupa pazarlarında yer alan kilit modellere odaklı olarak geliştirilmeye devam edecek.

Servisler için hızlı çözüm!

Frenlerin zayıf olması, araç muayenelerinde sıklıkla rapor edilen ve trafiğe elverişlilik testlerindeki en büyük başarısızlık sebeplerinden biri. Servisler, müşterileri için birçok fayda sağlayan bu kaplamalı diskleri seçerek satış hacmini yükseltebilir ve fatura başı satış tutarlarını artırabilir. Diskler, yağ tabakasına sahip olmadığı için kurulumdan önce temizleme gerektirmiyor ve açılır açılmaz hızlı montaj için montaj vidalarıyla birlikte geliyor. Böylece servisler, fren bakımı gereksinimlerinde hızlı bir çözüm sağlayabiliyor.

Söz konusu girişim hakkında bilgi veren Delphi Technologies Şasi Grubu Global Lideri Laurence Batchelor, "Bu kaplamayı seçmemizin sebebi, fren disklerinin gösterdiği yüksek performanstan ödün vermeden aşınma koruması sağlaması oldu. Bu yeni ürün yelpazesi, montajı hızlandırıyor ve uzun vadede sürücüler, araç giderlerini yönetmenin büyük önem kazandığı böyle bir dönemde hem ideal güvenliğe hem de yakıt tasarrufuna ulaşıyor. Bu yepyeni ürüne inancımız tam. Bu nedenle hibrit ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere daha fazla uygulamayı kapsama almak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Testlerde olağanüstü sonuçlar aldı!

Delphi Technologies'in bu yüksek performanslı fren diskleri, ileri düzey dinamometrelerde kontrollü test koşulları altında gürültü ve fren torku testlerine tabi tutularak fren performanslarını ve mekanik özelliklerini kanıtlandı. Aşınma stres testinde BMW'nin orijinal kaplamalı diski ile Delphi Technologies'in Magni™ kaplamalı diski karşılaştırıldığında orijinal disk, 120 saatte aşınma gösterirken Delphi Technologies'in diski, çok daha üstün bir performans göstererek 240 saatte aşınma gösterdi.

Ayrıca Delphi Technologies'in bi-metalik diskleri, Alman KBA yetkililerince belgelenen 90 Sayılı ECE Yönetmeliği'ne göre onaylı. Son olarak bu diskler, Birleşik Krallık'ta yer alan Delphi Technologies'in teknik merkezinde gerçek yol şartlarında çeşitli yol testlerine tabi tutuldu. Delphi Technologies'in satış sonrası fren çözümlerinin, servislere seçkin, orijinal ekipmana denk seçenekler sunmasının önemine işaret eden Delphi Technologies Şasi Grubu Global Lideri Laurence Batchelor, "Ayrıca Almanya'da yapılan bağımsız testlerin de bu disklerin üstün yeteneklerini doğrulamış olmasından çok mutluyuz. Fren bileşenlerimiz genellikle pazar kalitesine denk veya daha iyi alternatifler sunuyor. Bu nedenle servisler, müşterileri için en iyi ürünü seçtiğinden gönül rahatlığıyla emin olabilir" diye konuştu.