Delphi, elektrikli araçlar için yeni EV fren balataları serisini pazara sundu

Delphi, Renault, Nissan, Mercedes, BMW, Porsche ve Tesla gibi markaların en yeni elektrikli modelleri için özel olarak tasarlanmış yeni EV fren balataları serisini pazara sundu. Yeni serideki ürünler, ileri teknolojiyle üretilmiş kaplamaları sayesinde daha iyi bir sürtünme performansı sağlıyor ve paslanmaya karşı yüksek direnç sunuyor. Ayrıca balatalarda ne zaman değiştirilmeleri gerektiğini gösteren bir aşınma işareti de bulunuyor.

Delphi, elektrikli araçlar için geliştirdiği yeni EV fren balataları serisini pazara sundu.

Yeni serideki ürünler, Renault, Nissan gibi markaların yanı sıra Mercedes, BMW, Porsche ve Tesla'nın en yeni elektrikli modelleri için özel olarak tasarlandı.

Serinin kapsadığı araçlar arasında başta Nissan Leaf, Tesla Model S ve Tesla Model 3 olmak üzere BMW i4, BMW iX, Mercedes EQC, Mercedes EQE, Mercedes EQS, Porsche Taycan ve Porsche Cross Turismo gibi en yeni modeller de bulunuyor. Avrupa'da kayıtlı 2,7 milyon aracı kapsayan 52 parça numarasını tanıtan Delphi, servisler için de önemli bir hizmet fırsatı sunuyor.

İleri teknolojiyle üretilmiş bir kaplamaya sahip balatalar, ilk kullanımdan itibaren daha iyi bir sürtünme performansı sağlıyor. Paslanmaz gümüş renkli arka plaka, paslanmaya karşı yüksek direnç ve dayanıklılık sunarken, çok katmanlı çelik ve kauçuk kompozit şimler, ses ve titreşimi en aza indirerek olağanüstü bir durma performansı sağlıyor. Ayrıca balatalarda ne zaman değiştirilmeleri gerektiğini göstermek için, balata aşınma işareti de bulunuyor.

Yeni elektrikli araç fren balatası ürün yelpazesi, Delphi'nin mevcut ürün yelpazesinin yüzde 99'u gibi, AASA Leafmark "N" derecelendirmesine layık görüldü ve Delphi'nin sürdürülebilir kaliteli ürünler sunma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Yeni ürün serisi hakkında bilgi veren Delphi Şasi Global Ürün Lideri Laurence Batchelor şunları söyledi: "Bu yeni seriyi geliştirirken, çabalarımızın odağında yeşil e-mobiliteye ve çevre dostu standartlara katkıda bulunmak yatıyordu. AASA Leafmark 'N' derecelendirmesi, satın aldıkları bu çevre dostu ürünlerin dayanıklı, minimum balata tozuna sebep olacak şekilde ve bakır ile ağır metal içermeyen sürtünme malzemeleri kullanılarak tasarlandığına dair müşterilerimize bir sözdür. Hem balatalarımız hem de ambalajları, bu konudaki kararlılığımızı yansıtacak şekilde tasarlandı. Geniş ürün yelpazesi, Delphi'yi servisler ve distribütörler için, elektrikli araç servis kapasitelerini geliştirirken, tercih edilen bir iş ortağı haline getiriyor."

Yeni EV fren balataları da kutudan çıkarılır çıkarılmaz takılabiliyor ve bazı durumlarda montajı daha da kolaylaştırmak için ek donanım da sağlanıyor. Minimum geri dönüşle ilk seferde doğru ve eksiksiz bir montaj çözümü sağlamak için klipsler, doğru vida sabitleyicili kaliper cıvataları, balata aşınma sensörleri ve bir paket gres yağıyla birlikte geliyor.