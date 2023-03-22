Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, takımının antrenmanı öncesinde yaptığı açıklamada önemli bilgiler verirken Delle Ali açıklaması dikkat çekti. Peki, Delle Ali nerede? Delle Ali ne zaman gelecek?

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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, milli arada açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrasıDelle Ali nerede? Delle Ali ne zaman gelecek merak edildi.

DELLE ALİ NEREDE?

Şenol Güneş açıklamasında, "İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz. Bilgi olsun diye söyledim. Telefonla ulaşamadık. İnşallah kaza falan geçirmemiştir. Milli ara olduğu için sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Valentin Rosier boğazından, Gedson dişinden ameliyat oldu." dedi.