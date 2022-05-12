Delist olan coin ne olur? 120 dolar ile zirveyi görmesinin ardından şok bir biçimde 9 dolar seviyelerine düşen LUNA, 3 milyar doların altında bir düşüş yaşadı. Bu gelişmenin ardından LUNA'nın delist edileceği iddiaları ortaya atıldı. Peki, Delist ne demek? Delist olan coin ne olur? Delist neden yapılır? İşte detaylar...

DELİST NE DEMEK?

Delist liste dışına almak demektir. Kripto para borsasındaki bir varlığın borsada işlemden çıkarılması için delist ifadesi kullanılır.

DELİST OLAN COİN NE OLUR?

Delist olan coin bir işlem platformundan çıkarıldığında işlem gördüğü başka bir platforma veya cüzdanlara transfer edilebilmektedir.

DELİST NEDEN YAPILIR?

Listelenen kripto varlığın maliyetlerinin, getirdiği faydaların üstüne çıkması durumunda delist kararı alınır.

Uzun bir süre belirli fiyatın altında kalan ve hacmi istikrarlı bir şekilde düşen kripto varlıklar delist edilirler.

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