Delist edilen coinden para çekilir mi? LUNA para çekilir mi?

Delist edilen coinden para çekilir mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Terra Luna, son dönemdeki performansıyla kripto para piyasasının parlayan yıldızlarından biri olmuştu. Öyle ki Terra Vakfı, projenin ekosisteminde stablecoin (sabit para) de çıkarmıştı. 120 dolar ile zirveyi gören Luna'da büyük bir düşüş yaşandı. Delist edilen coinden para çekilir mi?

DELİST EDİLEN COİNDEN PARA ÇEKİLİR Mİ?

Listeden çıkarmak anlamına gelen delist, kripto para piyasasında ise bir varlığın borsadan çıkarılan anlamını taşımaktadır. İlk aşamada spot işlemlerin durdurulduğu açıklanmaktadır.

LUNA'daki ani düşüş sonra Güney Kore borsası hareketlendi. Güney Kore'nin en büyük borsası konumunda olan Upbit LUNA'daki düşüşe ilişkin olarak bir açıklama yaptı ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Desteğin devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın detaylı incelemenin ardından verileceği açıklamada yer aldı.

Upbit açıklamasında, "Upbit, UST'de yaşananları yakından gözlemlemektedir. Dolara olan 1'e 1 bağlılık hala sağlanamamıştır. Bu durum, LUNA yatırımcılarının beklenmedik mali kayıplar yaşamalarına sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

Borsanın LUNA'yı liste dışında bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Son olarak duruma el atma ihtiyacı duyan dünyanın en popüler kripto para borsası Binance, LUNA için kısıtlama getirdi. Çöken coin'i liste dışı bırakan şirket, LUNA/TRY gibi pek çok işlem çiftini listeden kaldırdı ve alım-satım işlemlerini durdurdu.

Binance ayrıca UST için de BTC/UST, LUNA/UST, ETH/UST, BNB/UST, UST/USDT paritelerinde spot işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

DELİST OLAN COİNLER

AirSwap (AST)

Aventus (AVT)

Contentbox (BOX)

Cindicator (CND)

Cortex (CTXC)

DragonChain (DRGN)

DATA (DTA)

Dragon Token (DTX)

DAOstack (GEN)

Hydro Protocol (HOT)

IOS (IOST)

MATRIX (MAN)

MobileGO (MGO)

MedicalChain (MTN)

Nucleus Vision (NCASH)

OKEx (OKB)

OnLive (ONL)

Ripio Credit Network (RCN)

Request Network (REQ)

RSK Infrastructure Framework (RIF)

Swam (SWM)

Tripio (TRIO)

Monolith (TKN)

BLOCKv (VEE)

V Systems (VSYS)

WePower (WPR)

Waltonchain (WTC)

Xriba (XRA)

Blockmason Credit Protocol (BCPT)

CyberMiles (CMT)

Time New Bank (TNB)

VIBE (VIBE)

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