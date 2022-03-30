Delisin filmi nerede çekildi? Delisin ne zaman çekilmiştir? Delisin konusu nedir, oyuncuları kim?

Delisin filmi nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Tarık Akan ve Necla Nazır oynadığı Delisin konusu nedir? Delisin ne zaman çekilmiştir?

DELİSİN KONUSU

Yusuf Efendi, tüm mal varlığını gayri-resmi oğlu olan Ferit'e bırakmaya karar verir. Bu yüzden tüm malını satıp senete çeviren Yusuf Efendi,senetleri bir yere saklar. Ferit'e senetin yerini söyleyemeden ölen Yusuf Efendi, ardında büyük bir karmaşa bırakır. Kasabaya gelen Ferit, bir fotoğrafçının yanında çalışmaya başlar. Bu sırada amcasının kızı olan Alev ile bolca vakit geçiren Ferit, genç kadına aşık olur. Onlar güzel bir ilişki yaşadıkları sırada, Yusuf Efendi'nin kardeşleri mirasın peşine düşer. Her yerde senetleri arayan insanlar, amaçlarına ulaşabilecek midir?

DELİSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1975 senesinde çekilmiş olan Delisin filmi, Çanakkale'nin doğusunda bulunan Yenice ilçesinde çekildi. Filmde adı geçen Alembeyendi, Yenice'nin köylerinden biridir.

DELİSİN FİLMİNİN OYUNCULARI

Necla Nazır,

Tarık Akan,

Adile Naşit,

Ayşen Gruda,

Hulusi Kentmen,

İhsan Yüce,

Ali Şen

Haberler.com - Gündem