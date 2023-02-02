Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede çekildi? Hangi il ve ilçede? Deliha hangi yıl çıktı, ne zaman?
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Bugün Star TV'de Deliha filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce vatandaşlar, Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede çekildi? Hangi il ve ilçede? Deliha hangi yıl çıktı, ne zaman? araştırması yapıyor. Peki, Deliha filminin konusu nedir? Deliha filmi hangi yılda çıktı? İşte detaylar...
Bazı günler dizi yerine filmler yayınlanabiliyor. Bugün Star TV'de Deliha filmi ekranlara geliyor. Peki, Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede çekildi? Hangi il ve ilçede? Deliha hangi yıl çıktı, ne zaman? Deliha kimdir? Deliha başrolünde kim var? Ayrıntılar sizlerle...
Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor.
Gupse Özay : Deliha / Zeliha
Derya Alabora : Aysel
Cihan Ercan : Cemal
Barış Arduç : Cemil
Zeynep Çamcı : Havva
Hülya Duyar : Fatma
Cenk Durmazel : Fevzi
Korhan Herduran : Tayyar
Jeyan Tözüm : Rum Teyze
Feriha Eyüboğlu
Deliha filmi İstanbul ve İzmir'de çekilmiştir. Film İstanbul'un birçok ilçe ve semtinde çekilirken aynı zamanda İzmir Şirince ve Selçuklu bölgelerinde de çekilmiştir. Yani filmin iki ilimizde de çekimleri yapılmıştır.
Deliha, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 14 Kasım 2014'te vizyona çıkan Türk sinema filmi.