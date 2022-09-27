Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Dizinin sevenleri diziye dahil olan yeni karakterin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Deli Yürek Yılmaz kimdir? Arka Sokaklar Yılmaz Tüzün kimdir? İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. İzleyiciler diziye dahil olan yeni karakterin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Deli Yürek Yılmaz kimdir? Arka Sokaklar Yılmaz Tüzün kimdir? Detaylar haberimizde...

DELİ YÜREK YILMAZ KİMDİR?

Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı aksiyon, dram ve politik türdeki Deli Yürek dizisindeki Yılmaz karakteri araştırılıyor. Yılmaz karakteri dizinin baş karakteri Yusuf Miroğlu'nun askerlik arkadaşı ve Kesik Recep'in adamıdır.

ARKA SOKAKLAR YILMAZ TÜZÜN KİMDİR?

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda Deli Yürek dizisinden tanınan Yılmaz Tüzün yer alacak. Yılmaz Tüzün, 6 Kasım 1967 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir.Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Halkla İlişkiler Bölümü'nde mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden eğitimini tamamlamıştır.

"Deli Yürek", "Sıcak Saatler", "Eylül Fırtınası", "Oğlum İçin", "Baş Belası", "Yaralı", "Toprağa Kan Düştü", "Keçiboynuzu", "Bir Çift Çizme", "Namus" "Reyting Hamdi" gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.