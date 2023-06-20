Bir dönemin efsane dizisi 'Deli Yürek' dizisi, yeni versiyonuyla geri dönüyor. Peki, Deli Yürek yeniden başlayacak mı? Deli Yürek ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar…

1998 yılında ekrana gelen ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği ' Deli Yürek' dizisi, yeni versiyonuyla yayınlanacağı öğrenildi. Peki, Deli Yürek ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Deli Yürek yeniden başlayacak mı?

DELİ YÜREK YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Ekrana1998 yılında gele ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği 'Deli Yürek' dizisi, yeni versiyonuyla geri dönüyor. Dizinin yayın tarihi ve kaal bilgileri hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Fenomen dizi, Haziran 2002'de 113'üncü bölümü ile final yapmıştı.