Deli Ozan kimdir? Deli Ozan lakaplı şair kimdir?

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DELİ OZAN KİMDİR?

Deli Ozan lakaplı şair Faruk Nafiz Çamlıbel'dir.

Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk şair, siyasetçi, öğretmendir.

Hecenin Beş Şairi'nden biridir. TBMM'de VIII., IX., X.ve XI. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapmış bir siyasetçidir. En ünlü eseri, Han Duvarları adlı şiiridir. Behçet Kemal Çağlar ile birlikte Onuncu Yıl Marşı'nın sözlerini yazmıştır.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Hayatı

18 Mayıs 1898 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası, Orman ve Maadin Nezareti memurlarından Süleyman Nazif Bey, annesi Fatma Ruhiye Hanım'dır.

İlk ve orta öğretimini Bakırköy Rüştiyesi ile Hadika-i Meşveret İdadisi'de tamamladı. Şiire çocuk yaşlarda başladı. Yazarın ifadesine göre ilk şiiri "Saat", "Çocuk Dünyası" adlı bir dergide yayınlandı (1914).

Bir süre tıp öğrenimi gördükten sonra okuldan mezun olmadan ayrıldı ve gazeteciliğe başladı. 1917-1918'de Ati Gazetesi'nin yazı işlerinde çalıştı. 1922'de gazetenin temsilcisi olarak Ankara'ya gitti.

1922'de Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Kayseri'ye yolculuğunu, "Han Duvarları" adlı uzun şiirinde anlattı. Şiiri, Osmanzade Hamdi Bey'e ithaf etti. Kayseri'de kaldığı iki yıllık dönemde Milli Mücadele'nin havasını çok yakından yaşadı. Geleceğin ünlü şairi Behçet Kemal (Çağlar) onun Kayseri Lisesi'nde öğrencisi oldu. Şair, Kayseri Lisesi'nin marşını da kaleme aldı.

1924'te Ankara Erkek Muallim Mektebi edebiyat öğretmenliğine geçti; ardından Ankara Kız Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Ankara Kız Lisesi Marşı'nın güftesini yazdı. 1932'ye kadar yaşadığı Ankara'da cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etti. 1924'te "Çoban Çeşmesi", 1928'de "Suda Halkalar" isimli kitapları yayınladı.

1928'de Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati'nin başkanlığındaki "Şark Vilâyetlerini Tedkik Heyeti"'nde bulunarak Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Erzurum illerini ve dönüşte Kastamonu'yu gördü. Bu yolculuk, onun edebi yaşamında bir dönüm noktası oldu. Memleket şiirleri yazmaya yöneldi.

1931'de Ankara Kız Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yapan Azize Hanım ile evlendi. Bu evlilikten İsmet ve Yeliz adında iki çocuğu dünyaya geldi.

1932-1946 arasında İstanbul'da edebiyat öğretmenliği yaptı. Vefa, Kabataş Lisesi ve Amerikan Kız Koleji edebiyat öğretmenliklerinde bulundu. 1933'de Onuncu Yıl Marşı'nın sözlerini Behçet Kemal Çağlar ile birlikte yazım yaptı.

Ankara ve İstanbul'daki öğretmenlik yıllarında çeşitli dergi ve gazetelerde şiirler fıkralar yayınladı. Mizah dergilerinde "Deli Ozan" ve "Çamdeviren" takma adlarıyla mizahi manzumeler yazdı 1946'da siyasete atıldı ve 1946'dan 27 Mayıs 1960'a kadar Demokrat Parti İstanbul milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

27 Mayıs 1960 ihtilalinin ardından tüm milletvekilleri ile birlikte kısa bir süre Yassıada'da, daha sonra da Celâl Bayar ve diğer DP milletvekilleri ile birlikte Kayseri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kaldı. 16 ay sonra aklanarak serbest kaldı.

Serbest kaldıktan sonra siyasete dönmek istemedi. Son yıllarını Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Yassıada'da arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı baskıyı "Zindan Duvarları" adlı bir şiir ile anlattı ve şiiri kitap olarak yayınladı. Eşinin ani ölümünün ardından çıktığı Akdeniz gezisi sırasında Samsun vapurunda Kaş - Fethiye arasında seyrederken 8 Kasım 1973 günü bir gezi sırasında hayatını kaybetti. Cenazesi, 11 kasım 1973'te Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Öğretmenlik yaptığı Kabataş Lisesi'nde 2005 yılında Faruk Nafiz Çamlıbel adına bir müze açılmıştır.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Edebiyat Yaşamı

İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Cenap Şahabettin ve özellikle Yahya Kemal'in etkisinde kaldı. "Edebiyat-ı Umumiye" dergisi'nde yayımlanan "Şarkın Sultanları" şiiri, edebiyat çevresinde kendisine yer açmasını sağlayan ilk ürünü oldu. Aruzla yazdığı şiirlerini 1918'de "Şarkın Sultanları", 1919'da "Dinle Neyden" ve "Gönülden Gönüle" adlı kitaplarında topladı.

Sonralarıysa aruz ölçüsünden uzaklaşarak hece ölçüsünü ve Türkçenin yalınlaşması, yabancı kelimelerden ve kalıplardan uzaklaşılması düşüncesini benimsedi. Şiirlerinde hecenin Özellikle 7+7 kalıbına bir ses zenginliği kazandırdı. Milli edebiyatın oluşabilmesi, geliştirilebilmesini misyon edindi ve Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ile birlikte Türk edebiyat tarihinde "Beş Hececiler"'den biri olarak anılır oldu:

Sanatçı, halkın yaşantılarından çıkardığı konuları yine halkın söyleyiş ve nazım biçimleriyle dile getirir. Yepyeni görüşler getiren ünlü "Sanat" şiiri, memleketçi şiirin ilk bilinçli bildirisi kabul edilir. Batı etkilerine kapalı, Türk halk şiirine açık bir tutum içindedir.

Şiirlerinde ele aldığı başlıca temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır. 1918-1930 arasında edebiyatın tek kuvvetli aşk şairi olarak tanınmıştır. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konuları ve hayatları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır. Yolcu ile Arabacı şiirindeki yolcuyu ruha, arabacıyı bedene benzettiği örneklerdeki gibi başarılı teşbihleriyle tanınır.

Şiirin yanı sıra, yurt ve ulus sevgisini işlediği veya toplumsal gerçeklere yöneldiği oyunlar da yazdı.

1933 yılında Kayseri Lisesi'nden öğrencisi Behçet Kemal ile birlikte yazdığı sözler, Cemal Reşit Bey tarafından bestelendi ve eser, cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları için düzenlenen marş yarışmasını kazandı.

Yazarın tek romanı, 1936'da yayımlanan "Yıldız Yağmuru"dur. Bu romanında şair Şuküfe Nihal Hanım'a aşkını anlattığı düşünülür.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Eserleri

Şiir kitapları

Şarkın Sultanları ( 1918)

Dinle Neyden (1919)

Gönülden Gönüle (İstanbul 1919)

Çoban Çeşmesi (1926)

Suda Halkalar (l 1928)

Bir Ömür Böyle Geçti (1932)

Elimle Seçtiklerim (1934)

Boğaziçi Şarkısı (Sadettin Kaynak ile birlikte, 1936)

Tatlı Sert (mizahî şiirler, 1938)

Akıncı Türküleri (1938)

Akarsu (1940)

Heyecan ve Sükûn (1959)

Zindan Duvarları (kıta tarzında şiirler, 1967)

Han Duvarları (İstanbul 1969).

Zafer Türküsü

Tiyatro oyunları

İlk Göz Ağrısı (Paul Hervieu'den uyarlama, 1922)

Sevk-i Tabîî (H. Kistemaeckers'den adapte, Sermet Muhtar Alus'la birlikte, 1925'te sahnelenmiş; basılmamış eser)

Canavar (1926)

Akın (1932)

Kahraman (1933)

Dev Aynası (adapte, 1945'te oynanmış; basılmamış eser)

Yayla Kartalı (1945)

Okul temsilleri

Numaralar (1928)

Bir Demette Beş Çiçek (1933)

Yangın (1931; "Hanım Şiir Yazacak, Yeni Usûl, Mektublar" ile birlikte,1933)

Kanbur (Yarın mecmuasında yayımlanıp yarım kalmış, 1922)

Roman

Yıldız Yağmuru (1936)

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