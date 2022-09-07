Deli Kız Dolması tarifi! Masterchef Deli Kız Dolması nedir, nasıl yapılır, hangi yöreye ait? Deli Kız Dolması gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 7 Eylül yarışmasında şefler tarafından Deli Kız Dolması yapılması istendi. Peki Masterchef Deli Kız Dolması nasıl yapılır? Deli Kız Dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Deli Kız Dolması yemek tarifi! Deli Kız Dolması nasıl yapılır? Deli Kız Dolması yemeği hangi yöremize aittir? Deli Kız Dolması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Deli Kız Dolması tarifi oldu. Peki en güzel Deli Kız Dolması yemek tarifi nasıldır? Deli Kız Dolması yemeği nasıl yapılır? Deli Kız Dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Deli Kız Dolması nasıl yapılır? Deli Kız Dolması için gerekenler neler? Deli Kız Dolması yemeği hangi ile ait?

DELİ KIZ DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 bağ kara lahana

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Sıvı yağ

1 litre su

DELİ KIZ DOLMASINASIL YAPILIR? DELİ KIZ DOLMASI TARİFİ!

Öncelikle yıkadığımız kara lahanaları inceden doğruyoruz. Ardından soğanı sıvı bir yağda kavuruyoruz. Kavrulan bu soğanlara salça ekleyip salçanın kavrulmasını bekliyoruz. Sonrasında kara lahanaları tencereye atıp soğan ve salça ile kavuruyoruz. Sonrasında yıkadığımız bulguru içine ilave ediyoruz. Soğuk su, pul biber, tuz, kimyon ilavelerini de yaparak kaynatıyoruz. Kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Bulgur iyice pişinceye kadar, fazla suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kaynasın. Yemek diri kalırsa sıcak su ilavesi yapabiliriz. Deli kız dolması genellikle acı yenen bir yemektir o yüzden isteyenler acı biber salçası da kullanabilir. Afiyet olsun...

DELİ KIZ DOLMASI HANGİ YÖREYE AİT?

Deli kız dolması, Orta Karadeniz Bölgesi yöresine ait bir yemektir.