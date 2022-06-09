Deli Kalp sözleri! Simge Eğrilmez - Deli Kalp şarkı sözleri! - Haberler

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Deli Kalp sözleri! Simge Eğrilmez - Deli Kalp şarkı sözleri!

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Deli Kalp sözleri! Simge Eğrilmez - Deli Kalp şarkı sözleri!

Deli Kalp sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Simge Eğrilmez'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Deli Kalp şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Deli Kalp mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Deli Kalp şarkı sözleri! Deli Kalp dinle! Simge Eğrilmez - Deli Kalp sözleri! Isabelle şarkı sözü! İşte detaylar...

Simge Eğrilmez Deli Kalp şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Deli Kalp şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Deli Kalp mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Simge Eğrilmez Deli Kalp şarkısı sözleri...

DELİ KALP SÖZLERİ

Biliyor delirmiş gibi

Yana döne bir çıkış arıyor

Gidiyor gözü kara tabi

Koşa koşa uçurumlara yürüyor

***

Zaten deli bendeki kalp

Yok freni nasıl tutucan

Sevdi mi kör sen şimdi gör

Bu aşk uğruna kimleri vurucam

***

Beni senden başka kimse sevmesin razıyım

Bizi tanrı sevmiş bir kere duacıyım

Seni koymuş kaderimin en güzel yerine

Ölürüm bir gülüşüne aşığım..

DELİ KALP İZLE!

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