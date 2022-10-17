Deli Deli Küpeli nerede çekildi? Deli Deli Küpeli konusu ne, oyuncuları kimler?
Gündem Haberleri
Deli Deki Küpeli filminin nerede çekildiği, yeniden izleyici karşısına çıkmasının ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Deli Deli Küpeli nerede çekildi? Deli Deli Küpeli konusu ne? Deli Deli Küpeli oyuncuları kimler?
Türk sinemasının sevilen eserleri televizyon ekranlarında yeniden yayımlanıyor. Kemal Sunal, Melike Zobu, Yaman Okay'ın başrollerini paylaştığı 'Deli Deli Küpeli' filminin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. Peki, Deli Deli Küpeli nerede çekildi? Deli Deli Küpeli konusu ne? Deli Deli Küpeli oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Deli Deli Küpeli Bolu'nun Elmalık köyünde çekilmiştir.
Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban
Melike Zobu- Casus Hatice
Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
İhsan Yüce- Deli çavuş
Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
Erol Özkök- Fırıncı
Hakkı Kıvanç- Komutan
Hakkı Üstün- Başhekim
Kışın hüküm sürdüğü ve karın yolları kapadığı bir kasabaya beklenen kaymakam ve savcı sonunda ulaşmayı başarırlar. Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır. Kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir.