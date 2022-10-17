Deli Deli Küpeli nerede çekildi? Deli Deli Küpeli konusu ne, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının sevilen eserleri televizyon ekranlarında yeniden yayımlanıyor. Kemal Sunal, Melike Zobu, Yaman Okay'ın başrollerini paylaştığı 'Deli Deli Küpeli' filminin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. Peki, Deli Deli Küpeli nerede çekildi? Deli Deli Küpeli konusu ne? Deli Deli Küpeli oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

DELİ DELİ KÜPELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deli Deli Küpeli Bolu'nun Elmalık köyünde çekilmiştir.

DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban

Melike Zobu- Casus Hatice

Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim

Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu

Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır

İhsan Yüce- Deli çavuş

Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa

Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü

Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu

Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet

Erol Özkök- Fırıncı

Hakkı Kıvanç- Komutan

Hakkı Üstün- Başhekim

DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU NEDİR?

Kışın hüküm sürdüğü ve karın yolları kapadığı bir kasabaya beklenen kaymakam ve savcı sonunda ulaşmayı başarırlar. Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır. Kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir.