Dele Alli kimdir? Dele Alli kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Dele Alli biyografisi!

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DELE ALLİ KİMDİR?

Bamidele Jermaine Alli (d. 11 Nisan 1996) Premier League takımlarından Everton'da ve İngiltere millî futbol takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Nijerya asıllı İngiliz futbolcudur.

Milton Keynes'da doğup büyüdü. 11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girdi. Beş yıl sonra 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. İki buçuk yılda 88 resmi karşılaşmada görev alan Dele Alli, 24 gol atarak takımına katkıda bulundu. Şubat 2015'te 5 milyon £ karşılığında Tottenham Hotspur ile sezonun kalanını Dons takımında tamamlamak üzere anlaştı. Tottenham Hotspur'daki ilk sezonunda İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu seçildi. Ocak 2016'da Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı. Aynı yılın Ekim ayında FourFourTwo tarafından Dünyanın En İyi U21 Yeteneği olarak gösterildi. Tottenham Hotspur ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Dele Alli, İngiltere millî futbol takımının U-17, U-18, U-19 ve U-21 takımlarında oynamıştır. İngiltere millî futbol takımındaki ilk maçına ise 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında, 2015 yılında çıkmıştır.

Dele Milton Keynes, Buckinghamshire'da Yoruba Nijeryalı bir baba (Kenny) ve İngiliz bir anne'den (Denise) dünyaya geldi. Babası Kenny, Dele'nin doğumundan bir hafta sonra Amerika'ya taşındı. Dele eğitim hayatını Stantonbury Kampüsü ve Wolverton'daki Radcliffe Okulu'nda geçirdi.

Dele başlarda alkol sorunu olan annesi ile yaşamaktaydı. 13 yaşında MK Dons'lu bir başka genç futbolcunun ailesinin yanına taşındı. 2016 yazında Alli ailesiyle herhangi bir bağ hissetmediği için formasında Alli ismini kullanmaktan vazgeçti.

Dele Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.

Kulüp kariyeri

Milton Keynes Dons

Alli, City Colts takımında oynarken 11 yaşınday MK Dons kulubünün alt yapısına transfer oldu. A takımla ilk maçına 2 Kasım 2012 tarihinde 16 yaşında iken FA Cup kupasında Güney Futbol Ligi takımı Cambridge City ile 0-0 berabere kaldıkları maçın 64. dakikasında Jay O'Shea'nin yerine girerek çıktı.

2013-14 sezonu itibaren düzenli olarak forma giymeye başlayan Alli, 28 Eylül tarihinde profesyonel liglerdeki ilk golünü Stevenage'i 4-1 yendikleri maçta kaydetti..

Tottenham Hotspur

Alli, 2 Şubat 2015 tarihinde Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a 5 milyon £ ücreti karşılığında beş buçuk yıllık bir anlaşma imzaladı ve 2014-15 sezonunun geri kalanı için eski kulübüne kiralık olarak verildi. 19 Nisan'dande Yılın Genç Oyuncusu seçildi.

Alii Premier League'deki ilk maçına 8 Ağustos 2015 tarihinde Old Trafford oynanan ve 1-0 yenildikleri Manchester United karışmasının 13 dakikasında Eric Dier'in yerine girerek çıktı. İki hafta sonra, Leicester City'ye karşı 1-1 berabere kaldıkları maçta kulüp adına ilk golünü attı.

Alli, Premier League ilk sezonunda 33 maçta 10 gol ve 9 asistle iyi bir başlangıç yaptı. 24 Nisan'da sezonun PFA Yılın Genç Oyuncusu seçildi.

23 Ocak 2016 tarihinde Crystal Palace'ı 3-1 yendikleri maçta 22 metreden vole ile attığı gol sezonun golu ödülünü aldı. BBC Sport yorumcusu ve eski futbolcu Garth Crooks, "Pekala, futbol maçlarını izlediğimden bu yana atılan bazı muhteşem goller gördüm, ancak Dele Alli'nin Selhurst Park'taki bu kadar bireysel yetenekle ve 19 yaşındaki bir oyuncu tarafından atılan böyle bir gol gördüğümden şüpheliyim, tam birinci sınıftı"' ifadesini kullandı.

28 Nisan'da Alli, West Bromwich Albion'a karşı oynadıkları karşılamada orta saha oyuncusu Claudio Yacob'un midesine yumruk attı ve Futbol Federasyonu tarafından üç maç ceza aldı. Alli Twitter'dan yaptığı açıklamada olay için özür diledi ve "Sezonumun bittiğine üzüldüm. Benim yaptığım gibi tepki vermemeliydim. Bundan ders alıp daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" şeklinde açıklama yaptı.

Tottenham Hotspur'daki 2. sezonunda Alli, annesinden ayrılması nedeniyle yasal soyadıyla "hiçbir bağlantısı" olmadığını söyleyerek forma adını Dele olarak değiştirdi..

18 Aralık 2016 ile 21 Ocak 2017 arasında Alli, altı lig maçında sekiz gol atarak Ocak 2017 için Premier League Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı. Southampton, Watford ve Chelsea'ye karşımalarında çifter gol attı. Alli, ikinci sezonunda 37 Premier League maçında 18 atıp, 9 da asist yaparak kariyer rekoru kırdı. Toplamda da 50 maçta 22 gol ve 13 asist yapma başarı gösterdi.

Everton

31 Ocak 2022'de bedelsiz olarak (Belirli kriter ve performanslarla bu rakam 40 milyon sterline kadar yükselebilecek) Premier League ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Dele Alli'nin 20 maçta forma giymesi durumunda eski kulübü Tottenham'a anlaşma gereği 10 milyon Sterlin ödemesi gerekiyor. Alli, Everton'a transferinin en önemli nedeninin yeni teknik direktör Frank Lampard ile çalışmak olduğunu söyledi. İlk maçına 8 Şubat'ta geç bir yedek olarak Newcastle United karşısında 3-1 yenildikleri maçta çıktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ