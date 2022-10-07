Beşiktaş'ın yeni transferi olan Dele Alli Everton'dan 1 yıllığına kiralanmıştı. Beklenen performansı gösteremeyen Dele Alli hakkında çıkan yeni gelişmeler ise merak ediliyor. Forma şansı pek bulamayan oyuncunun Beşiktaş'tan gidip gitmeyeceği araştırılmakta. Beşiktaş forması ile 5 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu hakkında bazı iddialar bulunuyor. Peki, Dele Alli Beşiktaş'tan gidiyor mu? Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Dele Alli gidiyor mu? Dele Alli hangi takıma gidiyor?

Dele Alli Beşiktaş'tan gidiyor mu? sorusu futbolseverlerin ve Beşiktaş taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Beşiktaş takımının Everton'dan 1 yıllığına kiraladığı 26 yaşındaki oyuncu kendisinden beklenilen performansı karşılayamadı. Bu nedenle Dele Alli gidiyor mu? sorusu aratılıyor.Beşiktaş ile 5 maça çıkan oyuncu çıktığı maçlarda 1 gol kaydetti. Şimdilerde ise yabancı basınlarda çıkan haberlerle Dele Alli'nin transferi konuşulmakta. Dele Alli Beşiktaş'tan gidiyor mu? Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Dele Alli gidiyor mu? Dele Alli hangi takıma gidiyor?

DELE ALLİ BEŞİKTAŞ'TAN GİDİYOR MU?

Beşiktaş takımıyla 5 maça çıkıp 1 gol atan 26 yaşındaki oyuncu Dele Alli hakkında İngiliz ve İtalyan basınında Beşiktaş'tan ayrılacağı iddiaları var. Yabancı basınlarda yer alan bilgiye göre Dele Alli'nin satın alma opisyonunun kullanılmayacağı ve iki taraf arasında olan anlaşmanın ocak ayında bozularak Dele Alli'nin Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde. Dele Alli'nin yeni takımının ise İtalya Serie A'dan Fiorentina takımı olabileceği iddiaları mevcut.

DELE ALLİ EVERTON SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Everton oyuncusu olan Dele Alli'nin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Beşiktaş'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Dele Alli ile ilgili İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Everton'ın Alli'yi bir daha takımda düşünmediği belirtildi. Sporx'in kulübe yakın kaynakların haberinden aktardığına göre; Everton yetkilileri, 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu gelecek planlamasında düşünmüyor. Haberde Dele Alli'nin takımdaki reytinginin düştüğü ve Everton'da önceki sezon 11 maçta gol ya da asist üretemeyen futbolcunun Ada'da geleceğinin olmadığı ifade edildi. Ayrıca Dele Alli'nin performansıyla hayal kırıklığı yarattığı ve çıkış aradığı hatırlatıldı.