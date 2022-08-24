Son dakika gelen spor haberlerine göre, Beşiktaş, Everton'dan İngiliz oyuncu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Bunun ardından vatandaşlar, Dele Alli Beşiktaş'a transfer oldu mu? Dele Alli hangi takımda? Dele Alli Beşiktaş'a geldi mi, anlaşma sağlandı mı, yıllık maaşı ne kadar olacak? merak etti. İşte detaylar...

Transfer sezonun bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladı. Peki, Dele Alli Beşiktaş'a transfer oldu mu? Dele Alli hangi takımda?

DELE ALLİ BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU MU?

Beşiktaş, Everton'dan İngiliz oyuncu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı. İngiliz ekibine kira bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar olan maaşını üstlenecek.

DELE ALLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

NTV Spor'un haberine göre, Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek Beşiktaş, Alli'nin sezon sonuna kadar olan maaşını üstlenecek. İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olacak. Alli'yi bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlayan Beşiktaş, sağlık kontrolünün ardından transferi resmiyete kavuşturacak.