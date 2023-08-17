Delalet ne demektir?... Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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17 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Delalet ne demektir?...) Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Delalet ne demektir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 17 AĞUSTOS PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU
Delalet ne demektir?
A-) Doğru yoldan ayrılma
B-) Tembellik
C-) Öfke
D-) Kılavuzluk
Doğru Cevap : D şıkkı
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