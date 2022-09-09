Dekan mesleğini yapmak isteyenler dekan maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dekan maaşları ve dekan ücretleri hakkında araştırma yapanlar dekan maaşları ne kadar? Güncel zamlı dekan maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, dekan maaşları ne kadar?

Kariyerini dekan mesleği üzerine yapmayı düşünenler dekan maaşları ne kadar? Güncel zamlı dekan maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Dekan maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

DEKAN MAAŞLARI NE KADAR?

Dekan maaşları 5.500 ile 32,320arasında değişkenlik gösteriyor.