Dejavu nedir merak edilen konuların başında geliyor. Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Dejavu oldu. Dejavu ifadesini günlük hayatımızda nadiren de olsa duyabiliyoruz. Peki, Dejavu nedir? Dejavu neden olur? Dejavu ne demek? TDK Dejavu anlamı nedir? İşte detaylar...

DEJAVU NEDİR?

Dejavu, yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusudur. Anı daha önceden yaşamışlık hâlidir.

DEJAVU NEDEN OLUR?

Beynin, yorgunluk hissi veya başka nedenlerden dolayı bir görüntü, ses, vb. herhangi bir girdiyi, giriş anı sırasında algılayamamasından kaynaklanabilir. Beyin bu girdiyi algıladığında kişi bu olayı daha önce yaşadığı hissine kapılabilir.

Ayrıca, beynin sağ lobu ile sol lobunun milisaniyeden daha küçük bir zaman farkı ile çalışmasından da kaynaklanabilir. Bir taraf diğer taraftan önce algıladığı için, geç algılayan taraf bu olayın daha önce yaşanmış olduğu yanılsamasına kapılır. Bu durum sinir aksonlarındaki küçük bir sapmadan kaynaklanır. Yoğun miktarda alkol alımının ertesi sabahı (akşamdan kalma iken) gerçekleşme ihtimali yüksektir.[kaynak belirtilmeli]

Araştırmalara göre insanların %50'den fazlası hayatlarında en az bir kere dejavudurumunu yaşamıştır. İnsanların çoğu bir süre sonra, en son ne zaman dejavu yaşadığını unutur.

Ancak bazı kişilerde bu olaylar onlara çok sıra dışı olduğundan dolayı yaşadıkları dejavuları unutmayabilirler.

DEJAVU TDK ANLAMI NEDİR?

Dejavu, bir yeri daha önce görmüş olma veya bir olayı daha önce yaşamış olma duygusudur.

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