1985 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Vatandaşlar DEİK ne olduğunu ve ne işe yaradığını sorguluyor. Peki, DEİK nedir, ne işe yalar? DEİK Başkanı Nail Olpak kimdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Gündemdeki konular arasında yer alan ve pek çok vatandaşın hakkında araştırmalara başladığı DEİK, uluslararası niteliğe sahip etkinlikler düzenleyerek, Türkiye ile diğer ülkeler ve sektörler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasını hedeflemektedir. Peki, DEİK nedir, ne işe yalar? DEİK Başkanı Nail Olpak kimdir? Detaylar haberimizde...

DEİK NEDİR, NE İŞE YARAL?

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye'nin yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izleyerek bu ilişkilere yardımcı olmak amacıyla kurulmuş ekonomik örgüttür. DEİK, uluslararası niteliğe sahip etkinlikler düzenleyerek, Türkiye ile diğer ülkeler ve sektörler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasını hedeflemektedir. Etkinliklerinde Türkiye ve diğer ülkelerden üst düzey temsilcileri, siyasileri, iş dünyası temsilcilerini, iş insanlarını, girişimcileri, akademisyenleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getiren DEİK, nitelikli iş ve işbirliği yaratılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK KİMDİR?

Nail Olpak, 1961 yılında Burdur'da İbecik köyünde doğmuştur. İlkokulu Muğla-Dalaman'da okudu. Ortaokul'u yatılı olarak Aydın-Nazilli'de bitirdikten sonra, Ardından Aydın Lisesi'nde yatılı okudu

1977 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra yüksek lisansını enerji alanında yaptı. İş hayatına 1983 yılında Umar AŞ'de mühendis olarak atıldı. Ardından Beko Dikiş Makinaları üretiminde Fabrika Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

1989 yılında Cankurtaran Holding şirketlerinden Esem Elektrik Sayaçları A.Ş.'de Proje Müdürü olarak işe başladı. Aynı grupta 17 yıl görev yaptı. Bu dönemde dünyanın sayılı firmalarından Siemens, Molveno, Ave, Adidas, Arena, Fila, Tefal, Rowenta, vb. kuruluşlar ile ortaklık, lisanslı üretimler, yurtiçi ve dışında ticari faaliyetler yaparak çok iyi bir kariyer edindi.

2005 yılında kendi arzusu ile Cankurtaran Holding Başkan Yardımcısı görevinden ayrıldı ve İki arkadaşıyla birlikte NORA Elektrik Malzemeleri şirketini kurdu. Halen NORA Elektrik Malzemeleri A.Ş.'nin ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi olan Nail Olpak, Mimarlar Mühendisler Grubu, Huzur Hastanesi Vakfı ve Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğiyi derecede İngilizce, orta derecede Arapça ve İtalyanca bilmektedir. Nisan 2012 tarihinde yapılan MÜSİAD'ın 21. Genel Kurulu'nun ardından yeni Genel Başkanı olarak Nail Olpak seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Olpak iyi düzeyİngilizce bilmektedir.