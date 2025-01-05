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Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Deha dizisi, yeni bölüm tarihiyle ilgili merak uyandırmaya devam ediyor. Dizi severler, "Deha yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Popüler dizinin son bölümüyle gündem yaratmasının ardından, yeni bölümün yayın tarihiyle ilgili bekleyiş sürüyor. Deha'nın hayranları, dizinin hikayesinde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. Dizi dünyasında önemli bir yer edinen Deha, her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Şimdi ise "Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Peki, Deha yeni bölüm ne zaman?

DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Deha yeni bölümü, 12 Ocak 2025 Pazar günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.30 Kızılcık Şerbeti

07.45 Kezban Paris'te

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Sandık Kokusu

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 RTÜK Belgeseli

22.30 7.Koğuştaki Mucize

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