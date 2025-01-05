Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Popüler dizinin son bölümüyle gündem yaratmasının ardından, yeni bölümün yayın tarihiyle ilgili bekleyiş sürüyor. Deha'nın hayranları, dizinin hikayesinde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. Dizi dünyasında önemli bir yer edinen Deha, her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Şimdi ise "Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Peki, Deha yeni bölüm ne zaman?

DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Deha yeni bölümü, 12 Ocak 2025 Pazar günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.30 Kızılcık Şerbeti

07.45 Kezban Paris'te

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Sandık Kokusu

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 RTÜK Belgeseli

22.30 7.Koğuştaki Mucize