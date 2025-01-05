Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Deha dizisi, yeni bölüm tarihiyle ilgili merak uyandırmaya devam ediyor. Dizi severler, "Deha yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Popüler dizinin son bölümüyle gündem yaratmasının ardından, yeni bölümün yayın tarihiyle ilgili bekleyiş sürüyor. Deha'nın hayranları, dizinin hikayesinde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. Dizi dünyasında önemli bir yer edinen Deha, her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Şimdi ise "Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Peki, Deha yeni bölüm ne zaman?
DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Deha yeni bölümü, 12 Ocak 2025 Pazar günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.30 Kızılcık Şerbeti
07.45 Kezban Paris'te
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bahar
15.30 Sandık Kokusu
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 RTÜK Belgeseli
22.30 7.Koğuştaki Mucize