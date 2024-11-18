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Deha yeni bölüm ne zaman? Deha son bölümde ne oldu? 18 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı!

Deha yeni bölüm ne zaman? Deha son bölümde ne oldu? 18 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı!
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Popüler dizi Deha'nın yeni bölüm tarihi ve son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. İzleyiciler, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını ve son bölümde neler olduğunu öğrenmek istiyorlar.

Show TV'nin sevilen dizisi Deha'nın yeni bölümünün ne zaman olacağı merak ediliyor. Türk televizyonlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Deha dizisi, izleyicilerin büyük bir ilgisini çekmeye devam ediyor. Her bölümüyle merak uyandıran dizi, özellikle son bölümde yaşanan olaylarla gündemden düşmedi. Şimdi ise, dizinin takipçileri, Deha'nın yeni bölümünün yayınlanacağı tarihi ve son bölümde yaşanan olayları öğrenmek istiyor. Peki, Deha yeni bölüm ne zaman? Deha son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

DEHA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Deha'nın 9. Bölümünde; İskender gösterişli bir açılış için Ferman'la çalışmaya başlar. İmre ise Ceylan'a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır. Devran bunu fark eder ve İmre'yle konuşması sonrasında artık İskender'in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar. Yeni bir plan kurarak Tim'den öğrendiği açılışı sabote etmek için işe koyulur. Hakim, Karga'nın Boran cinayetiyle daha yakından ilgilenmeye karar verdiğini öğrenince Cesur'u sıkıştırır. Cesur, İskender'in talebiyle Devran'ın taş koyduğu yolu açar ama bu Devran'ı durdurmaya yetmez. Açılış günü herkesi toplayarak İskender'in karşısına çıkan Devran'ı ve ailesini çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

Deha yeni bölüm ne zaman? Deha son bölümde ne oldu? 18 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı!

DEHA YENİ BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kalpazan

00:15 Deha

Deha yeni bölüm ne zaman? Deha son bölümde ne oldu? 18 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı!

DEHA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Deha yeni bölümüyle Pazar 20.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

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