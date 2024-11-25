Popüler dizi Deha, merakla beklenen 10. bölümüyle izleyicileriyle buluştu! Heyecan dolu olay örgüsü ve çarpıcı sahneleriyle dikkat çeken Deha dizisinin son bölümü merak ediliyor. Dizinin son bölümü, gerek sürükleyici hikayesi gerek güçlü oyunculuk performanslarıyla yine büyük beğeni topladı. Deha son bölüm izleme linki var mı? Deha son bölümde neler oldu? Deha son bölüm izle! Deha 10. bölüm kesintisiz, HD izleme linki

DEHA SON BÖLÜM İZLE

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DEHA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Deha'nın 10. Bölümünde; İskender, Ferman'ı yanına alarak Devran'ı köşeye sıkıştırmıştır. Ferman'a zarar vermeden İskender'i bozguna uğratmak için plan yapan Devran zekasıyla onun bu seferki dolandırıcılık planını çözer. Fakat bu defa İskender'le direkt hesaplaşmak yerine çok daha farklı bir yola sapar. Karga'dan Boran'ın katilini bulması için yardım isterken İmre sayesinde onu köşeye sıkıştıracak bir yol da bulur. Fakat bu durum İmre ile yüzleşmesine neden olur. Köşeye sıkışan Karga, Devran'ın hamlesiyle İskender'le karşı karşıya gelir. Boran'ın katiline git gide daha da yaklaşan Karga'yı, Cesur ve Hakim müdahaleleriyle etkisizleştirmeye çalışsa da ikisi de onun gücünü hafife aldıklarını anlarlar. Devran, Karga sayesinde hem İskender'i zor durumda bırakırken hem de Boran'ın katiline bir adım uzaklıktadır.

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