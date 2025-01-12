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Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile ekranda yer alırken, bazıları ise tekrar bölümü ile ya da hiç yayına çıkmadan haftayı tamamladı. Bu durum, izleyicilerin takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında görememesine ve bu durumun nedenini araştırmalarına yol açtı. 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

2025 yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ancak bazı diziler tekrar bölümü ile ya da hiç yayına girmeden haftayı geçirdi. Bu durum, takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında göremeyen izleyicilerin merak konusu oldu ve sebebini araştırmaya başladılar. Deha neden yok, günü mü değişti? 2025Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

2025 DEHA BU HAFTA YOK MU?

Deha yeni bölümü RTÜK cezasınedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Esme ve İmre'nin kaçırılması tanıtıma damgasını vururken Devran'ın düştüğü büyük tuzak ve onları bulmak için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkiliyor. Esme ve İmre'ye neler olacağı büyük bir merak yaratırken Devran'ın toprağı çaresizce kazdığı anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı yükseltiyor.

DEHA OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu

DEHA DİZİSİ KARAKTERLERİ

Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?


ARAS BULUT İYNEMLİ

Aras Bulut İynemli, televizyon ekranlarına Show TV'de yayınlanacak Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Deha' ile dönüyor. Başarılı oyuncu dizideki karakteri Devran'ı anlattı. "Devran, çocukken babası tarafından terk edilmiş, annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle birlikte İstanbul'un eski ve yoksul semtlerinden birinde büyümüş. Hayatı, erken yaşta dahi olduğunun keşfedilmesiyle ve ardından da babasının onu terk etmesiyle şekillenmiş, bugün ise dehasını iyilik mi yoksa kötülük için mi kullanmanın kararını verme noktasında olan bir adam Devran.' Bugüne kadar yer aldığı dizi ve filmlerdeki performansıyla izleyicilerden tam not alan İynemli'nin yayınlanan karakter afişi de dikkatleri bir kez daha Devran karakterine çeviriyor." dedi.

MELİS SEZEN

Melis Sezen, 'Deha'yı ve özgür ruhlu bir karakter olarak tanımladığı İmre'yle ilgili duygularını şu sözlerle anlattı:

"Deha içimizdeki kitabı açık açık okuyacağımız en derinlerimize baktıracak kendimize en hakiki soruları sorduracak bir hikaye. Her karakterde hayatın özünün başka yönünü keşfedeceğiz. İmre ise kendine uyanmış, dişil enerjisinden beslenen kendi olmaktan çok mutlu hayatın her anını bir bebek gibi büyük bir açlık ve heyecanla yaşayan özgür ruhlu bir kadın, çok ilham verici çok güçlü ve gücü kendini olduğu gibi sevmesinden geliyor onu keşfetmek, belki de kendi bile farkında olmadığı kabuklarını bir bir soymak için sabırsızlanıyorum."

AHSEN EROĞLU

Ahsen Eroğlu, yeni dizisi 'Deha'yı ve hayat verdiği 'Esme' karakterini kabul etmesindeki en büyük motivasyonunu şu sözlerle dile getirdi: "Senaryoyu okuduğumda tutarlı bir matematiği olduğunu, kendime yeni bir sayfa açmak için doğru proje olduğunu gönülden hissettim. Neden? Esme'nin mücadelesi gerçeklikten uzaklaşmayan, dik başlı kimliği, tam da ihtiyacımız olan; kendine her daim güven duyan bir kadın olması beni projeye davet eden unsurlardı."

UĞUR POLAT

Uğur Polat, dizide hayat verdiği İskender karakteriyle yine dikkatleri üzerine çekecek.

Karısı ve çocuklarını kendi hırsları yüzünden terk eden, insanların zaaflarını yakalama ve yalan söyleme konusundaki üstün yeteneğiyle hayatını insanları kandırarak sürdüren ve bu yolda Devran'ı da küçüklüğünde kullanan İskender ve Deha dizisi hakkında konuşan oyuncu düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: 'Dizinin ilk 4 bölümünü okudum. Çok heyecanlı, sürükleyici, çok ters köşe bir senaryo. Çok sürprizler bekleyecek seyirciyi. Bütün roller özenle, çok güzel yazılmış. İskender rolü de televizyon sektöründe bir oyuncunun oynamak isteyeceği rollerden biri. Ben de çok heyecanlıyım ve çok mutluyum İskender'i oynadığım için.'

TANER ÖLMEZ

Cesur'u çok oyuncaklı bir karakter olarak tanımlayan Taner Ölmez karakterini ve 'Deha'yı kabul etme sebeplerini şöyle anlattı: "Deha sürekli heyecanı yüksek tutan, özellikle bölüm sonlarıyla merakı hep yukarıya taşıyan, güçlü ve sürükleyici senaryosu ile bence çok iyi bir iş. Bu projede ben de ilk defa çok farklı bir karakter oynuyorum. Cesur biraz ismi gibi ama aynı zamanda kafasında bin bir tilki dönen, oyuncaklı ve çok renkli bir karakter. Bu kadar oyuncaklı ve oynaması keyifli bir karakter gelince de kabul etmek benim adıma hiç de zor olmadı."

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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