Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu?

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DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha'nın 7. Bölümünde; Kardeşinin katiliyle yüz yüze gelmiş olan Devran, Cesur'un düşündüğünden daha fazla işin içinde olduğunu fark eder ve onunla yüzleşir ama katile hala uzaktır. Karga'nın Hakim'in batık şirketine yatırım yaptığını öğrenen İskender, bundan sonra Karga'nın onunla çalışmayacağından tedirgin olup bunun için Devran'ı suçlar. Kendine yeni bir ortak bulmanın zamanı gelmiştir ama bunu yaparken Devran'ın ailesinin de zaaflarına oynamaya karar verir. Devran, Cesur'un peşinden hedefine yaklaşmaya çalışırken bir yandan da Ceylan'ı düştüğü ikilemden kurtarmaya çalışır ama İskender bu ikilemleri beslemeye başlamıştır bile. Devran, Cesur'un bir anlık açığından faydalanarak bu defa dönüşü olmayan bir yola girer.

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

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DEHA OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu

DEHA 8. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)