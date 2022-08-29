Deha filmi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deha filminin yönetmenliğini Marc Webb, senaristliğini Tom Flynn yapmaktadır. Peki, Deha filmi konusu nedir? Deha filmi oyuncuları kimler Deha filmi IMDB puanı kaç? İşte detaylar haberimizde...

DEHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla birlikte hemen yetenekli olarak yaftalanması sebebiyle Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek. Film, mücadelenin yasal sürecine odaklanacak.

DEHA FİLMİ OYUNCULARI

Chris Evans

Mckenna Grace

Lindsay Duncan

Octavia Spencer

Jenny Slate

John M. Jackson

Glenn Plummer

John Finn

DEHA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Deha filmi 26 Mayıs 2017 yılında izleyicisiyle buluştu. 1 saat 41 dakika uzunluğunda olan Deha filmi dram türündedir.

Deha filminde hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla beraber hemen yetenekli olarak yaftalanmasıyla Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek.

TÜR: Dram - Aile - Komedi

DEHA FİLMİ IMDB'Sİ KAÇ?

IMDB: 7.6

DEHA FİLMİ KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi ve Aile eşliğinde, 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.