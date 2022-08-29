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Deha filmi konusu nedir? Deha filmi oyuncuları kimler Deha filmi IMDB puanı kaç?

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Deha filmi konusu nedir? Deha filmi oyuncuları kimler Deha filmi IMDB puanı kaç?

Orijinal adıyla Gifted vizyona girdiği andan itibaren oldukça popüler yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Deha filmi konusu nedir? Deha filmi oyuncuları kimler Deha filmi IMDB puanı kaç?

Deha filmi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deha filminin yönetmenliğini Marc Webb, senaristliğini Tom Flynn yapmaktadır. Peki, Deha filmi konusu nedir? Deha filmi oyuncuları kimler Deha filmi IMDB puanı kaç? İşte detaylar haberimizde...

Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla birlikte hemen yetenekli olarak yaftalanması sebebiyle Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek. Film, mücadelenin yasal sürecine odaklanacak.

Chris Evans

Mckenna Grace

Lindsay Duncan

Octavia Spencer

Jenny Slate

John M. Jackson

Glenn Plummer

John Finn

Deha filmi 26 Mayıs 2017 yılında izleyicisiyle buluştu. 1 saat 41 dakika uzunluğunda olan Deha filmi dram türündedir.

Deha filminde hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla beraber hemen yetenekli olarak yaftalanmasıyla Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek.

TÜR: Dram - Aile - Komedi

IMDB: 7.6

7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi ve Aile eşliğinde, 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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