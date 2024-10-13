Deha bu akşam var mı? 13 Ekim Deha dizisi 4. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Deha bu akşam var mı? 13 Ekim Deha dizisi 4. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Show Tv yayın akışında bu akşam Deha dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Deha dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Show Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

DEHA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi bu akşam 4. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Deha dizisi her Pazar saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanıyor.

DEHA DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha'nın 3. Bölümünde; Devran'ın ailesi için adalet sağlama planları umduğu gibi gitmez. İskender'i eve getirmesi herkesi darmadağın eder. Üstelik İskender'e oynadığı oyunun sonuçlarının acımasızlığıyla karşı karşıya kaldığında bu defa onunla iş birliği yapmak zorunda kalır. Gülce, Devran'ı İskender'e bir kez daha heba etmemek için Aysel'in karşısına dikildiğinde eski travmalarıyla yüzleşir. Esme onu toparlamaya çalışırken Devran'ı bu defa daha sert uyarır. Devran başladığı işi bitirebilmek için İskender'e güvenmek zorundadır. Ama İskender bu güveni Devran'dan sert bir intikam almak için kullanır. Bu defa İskender'i durdurmaya çalışan ise kimsenin beklemeyeceği biridir.

13 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:45 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha (Tekrar)

00:15 Bahar

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp