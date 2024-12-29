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Deha 15. bölüm tek parça full HD izle!

Deha 15. bölüm tek parça full HD izle!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Deha 15. bölüm full HD izle ve Deha full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Deha 15. bölüm tek parça izle ve Deha full HD bölüm izle diye araştırıyor. Deha full HD bölüm izle! Deha 15. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

Deha dizisi izlemek isteyen seyirciler, Deha full HD bölüm izle ve Deha tek parça izle diye araştırıyorlar. Deha 15. bölüm full HD izleme linki! Deha full HD bölüm izle ve Deha 15. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Deha son bölüm neler oldu? Deha 15. bölüm tek parça izle!

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda İmre, kardeşi Cesur'dan annesi için hesap sorarken, Cesur'un sevgisiz büyümekten bahsedip, "Bizi sevselerdi, sen böyle olur muydun?" sözleri duygu dolu anlar yaşatıyor. İmre'nin yere düşürdüğü Cesur'a Esme'nin el uzatması dikkat çekerken bu anı uzaktan izleyen Karga'nın neler yapacağı ise bu akşam yayınlanacak yeni bölüme dair merakı arttırıyor. Daha Fazla Göster

Deha 15. bölüm henüz yayınlanmadı. Bölümler için TIKLAYINIZ

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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